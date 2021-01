Folk i Nordre Follo blir bedt om å holde seg i kommunen

NTB

Regjeringen ber folk i Nordre Follo om å holde seg i kommunen, med mindre det er helt nødvendig for dem å reise.

Fra onsdag innfører regjeringen flere lettelser i tiltakene i de nedstengte kommunene i hovedstadsregionen, men innbyggere i Nordre Follo bes holde seg innenfor kommunegrensen også i tiden framover.

Det betyr blant annet at en tur på hytta frarådes

– De fra Nordre Follo kan ikke dra på hytta, med mindre de har hytte i Nordre Follo, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse lørdag.

– Det er fordi vi mener at de som bor i Nordre Follo ikke bør reise ut av kommunen, utenom det som er nødvendige reiser. For den kommunen har regjeringen vurdert at vi må være litt forsiktige. Men så kan det komme justeringer på det punktet, men foreløpig er det den beskjeden som gjelder, sa Høie.