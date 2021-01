Oslo-regionen får lettelser fra onsdag av

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) presenterte lørdag oppdaterte tiltak for hovedstadsregionen.

NTB

Onsdag innføres det flere lettelser i tiltakene i de nedstengte kommunene i hovedstadsregionen. Åtte kommuner slipper ut av jerngrepet.

De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres til midten av februar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet lørdag formiddag.

Men i og rundt Nordre Follo, som er episenter for et stort utbrudd av den fryktede engelske virusvarianten, kommer det enkelte lettelser fra onsdag av.

Den knallharde nedstengningen vil samtidig omfatte færre kommuner enn før.

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer.

Barn og unge prioriteres

Det er lettelser for barn og unge som prioriteres i første omgang.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i Nordre Follo, Oslo, Ås og 14 andre omkringliggende kommuner går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt.

Regjeringen åpner også for at barn og unge under 20 år i Nordre Follo, Ås og Oslo kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

I resten av landet – inkludert de 14 omkringliggende kommunene – vil nasjonale regler gjelde.

Lettelser for virksomheter

Det blir også lettelser for virksomheter i hovedstadsregionen.

Kafeer, restauranter og andre serveringssteder kan åpne igjen. Men det vil fortsatt være skjenkestopp.

Kjøpesentre og varehus skal fortsatt holde stengt. Men det gjøres en rekke nye unntak for ulike typer butikker som ligger i kjøpesenter, og enkeltstående butikker kan åpne igjen.

Treningssentre, museer, kinoer, teatre, konsertsteder og en rekke andre virksomheter og steder der mennesker samles innendørs, må fortsatt holde stengt.

Ring 1 og ring 2

I tiltakspakken bruker regjeringen begrepene «ring 1» og «ring 2» om kommunene som berøres.

Med «ring 1» menes Nordre Follo, Oslo og Ås.

Ring 2 vil fra onsdag av omfatte Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Åtte kommuner som omfattes av nedstengningen nå, går fra onsdag av over til å følge de tiltakene som gjelder nasjonalt. Dette omfatter Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet.