Skjenkestoppen videreføres – men serveringssteder får snart åpne i Oslo-området

NTB

Den nasjonale skjenkestoppen videreføres til midten av februar. Serveringssteder i den nedstengte Oslo-regionen får imidlertid snart åpne igjen.

– Reglene om skjenkestopp blir ikke endret nå, slo kunnskapsminister Guri Melby (V) fast da regjeringen holdt pressekonferanse lørdag formiddag.

Der kom det fram at de nasjonale tiltakene videreføres til midten av februar, mens de 25 østlandskommunene som er nedstengt, gradvis åpnes opp igjen fra 3. februar.

– Serveringssteder i disse kommunene kan da åpne igjen. Jeg må bare si at jeg er kjempeglad for at vi kan lett litt på de strengeste tiltakene, særlig for barn og unge og gi flere muligheten til å gå på jobb igjen, sa Melby.