Britisk mutert virus påvist i Trondheim

NTB

Ett tilfelle av det britiske muterte viruset er nå påvist i Trondheim, skriver kommunen i en pressemelding.

Den smittede med det muterte viruset har ankommet Trondheim fra Storbritannia for over to uker siden, ifølge kommunen.

Vedkommende har siden ankomsten vært i isolasjon, og er nå friskmeldt.

Kommunen sier de har full kontroll på smittesporingen rundt dette tilfellet, og at ikke påvist spredning av det muterte viruset.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen sier til Adressa at kommunen sendte inn spesifikt denne testen til Folkehelseinstituttet (FHI) fordi personen kom fra Storbritannia for over to uker siden.

– Vi har ventet på det, og dette tilfellet viser at systemet funker godt. Her kom en person til landet, testet seg og gikk i innreisekarantene og isolasjon. Her har alt foregått til punkt og prikke, og det er i seg selv en gladnyhet, sier Garåsen.