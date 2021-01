Politiaksjon mot treningsturister på senter i Vestfold

Treningssentrene er stengt i forbindelse med koronasituasjonen i Oslo. Nå slår politiet ned på folk som forsøker å trene utenbys. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Ved 19-tiden fredag kveld troppet to politipatruljer opp på et treningssenteret i Vestfold etter mistanke om at folk fra Oslo trente på senteret.