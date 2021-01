Mann dømt etter at kompisen mistet underarmen i saluttulykke

NTB

En mann er idømt 120 timers samfunnsstraff etter en saluttulykke på Høytorp fort i Mysen. Ulykken førte til at kompisen måtte amputerte underarmen.

Mannen er dømt for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, skriver NRK. Han ble også funnet skyldig i grov fremkalling av fare for allmennheten.

Ulykken skjedde i forbindelse med saluttering på Høytorp fort i Mysen 17. mai 2019 da en ladning gikk av under selve ladingen av kanonen.

– Ulykken resulterte i at fornærmede fikk avrevet en arm, men ulykken kunne med letthet medført at fornærmede mistet livet, skriver konstituert tingrettsdommer Anette Steen i Heggen og Frøland tingrett i dommen.

Fornærmede synes dommen mot kompisen er trist. Han valgte å ikke reise erstatningskrav mot ham.

– Han har hele tiden ment at kameraten ikke burde få noen dom for dette. Han synes det er merkelig at en person skal plukkes ut som syndebukk her, sier bistandsadvokat Jan Gunnar Ness til NRK.

Domfelte ga en uforbeholden tilståelse i retten. Han aksepterer dommen, men oppfatter den likevel som urettferdig, opplyser mannens forsvarer.

– Min klient føler jo at det er veldig urettferdig at det er han som må stå til personlig ansvar for ulykken, sier advokat Lars Morten Bjørkholt.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning og ble bygget i perioden 1912 til 1918.