Norsk Syria-utsending skuffet over manglende framgang

NTB

Forhandlingene om en ny syrisk grunnlov står fortsatt i stampe. FN-utsendingen Geir O. Pedersen er skuffet over mangelen på framgang.

Den femte runden med grunnlovsforhandlinger har pågått i Genève denne uka. Håpet er at de FN-ledede forhandlingene skal bringe landet et steg nærmere slutten på den nesten ti år lange borgerkrigen som har krevd hundretusenvis av menneskeliv og sendt millioner av innbyggere på flukt.

– Jeg ga en uttalelse til alle de 45 medlemmene av komiteen. Jeg tror det er riktig å si at det var en åpen, ærlig og direkte vurdering av hvor vi står, og jeg sa til medlemmene at vi ikke kan fortsette på denne måten, og at uka har vært en skuffelse, sier den norske diplomatveteranen på en pressekonferanse i den sveitsiske byen.

Pedersen sier at han hadde satt noen mål som han trodde deltakerne på konferansen kunne klare å oppnå. Det skjedde imidlertid ikke.

Heller ikke de fire tidligere forhandlingsrundene har ført fram til noe gjennombrudd.

– Denne uken har vist at denne tilnærmingen ikke virker, og vi kan ikke fortsette å møtes hvis vi ikke gjør noe med det, fortsetter Pedersen.