Avslutter søk etter melding om at personer kunne ha gått gjennom isen i Bærum

NTB

Redningsmannskapene har ikke funnet noe råk i isen i Bærum og avslutter søk etter melding om at to personer kunne ha gått gjennom.

Politiet fikk melding klokken 18.04 om at to personer muligens hadde gått gjennom isen i Koksabukta på Fornebu i Bærum. Like før klokken 19 avsluttes søket, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Operasjonsleder Andre Kråkenes sa til NTB at det var vitner på land som meldte fra om at de hadde sett to personer ute på isen.

– Vi har ikke vitner som har sett noen gå gjennom, men det ble hørt lyder fra bukta som tyder på at noe is knakk. Og så ble disse personene borte for melderen, sier Kråkenes.

Brannvesen og dykkere lette på isen etter et råk der personene kunne ha gått gjennom, men dette ble ikke funnet.

Dermed ble søket avsluttet.