FHI: 1,8 millioner nordmenn kan vaksineres før sommeren

NTB

Med de nye leveransene fra AstraZeneca har Norge trolig nok doser til å vaksinere risikogruppene og kritisk helsepersonell innen 1. juli.

Det opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi kan vaksinere 1,8 millioner nordmenn før sommeren, sier Bukholm til NTB.

Det oppdaterte anslaget kommer etter at EUs legemiddeltilsyn EMA fredag ga en betinget godkjenning til coronavaksinen fra AstraZeneca og Universitetet i Oxford. Vaksinen venter fortsatt på endelig godkjenning fra EU-kommisjonen.

Norge var opprinnelig forespeilet 1,1 millioner doser av vaksinen i februar, men prognosen er nå nedjustert til i underkant av 200.000 doser, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra før har Norge sikret seg leveranser fra Pfizer og Moderna.

– Det vi har avtale om leveranser av nå, gjør at vi sannsynligvis får vaksinert risikogrupper og kritisk helsepersonell før sommeren. Så må resten vente til etter sommeren, sier Bukholm.

Han understreker at dette er en foreløpig plan.

– Det kan komme andre vaksiner til som gjør at dette bildet ser helt annerledes ut om en måned eller to. Så dette er et konservativt estimat basert på de avtalene vi har.

Helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H) kom tidligere i januar med et langt mer optimistisk anslag i Stortinget. Han sa da at rundt 70 prosent av alle voksne i Norge trolig kan vaksineres innen juni.