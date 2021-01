Ahus fjerner tiltakene for pasienter og ansatte fra Nordre Follo

NTB

Akershus universitetssykehus (Ahus) avvikler tiltakene som ble innført for ansatte og pasienter fra Nordre Follo som følge av virusutbruddet i kommunen.

Det innebærer at pasienter fra Nordre Follo vil bli mottatt og behandlet som øvrige pasienter.

– Dette gjelder både for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Samtidig kan alle ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo, møte på jobb som vanlig mandag.

– Det er ikke behov for å ha særskilte tiltak knyttet til disse ansatte, ut over de regler som gjelder for alle ansatte, skriver sykehuset.