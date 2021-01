Høies appell til ungdommen ble fjorårets mest delte nyhetssak

NTB

Helseminister Bent Høies tale til ungdommen ble mest delt i sosiale medier i fjor. Aftenposten-artikkelen ble delt 292.263 ganger.

– Det er veldig hyggelig. Jeg tror det viser at mange ser hvor mye de unge har ofret gjennom denne pandemien. Og så håper jeg det viser at de unge selv følte at de ble sett, skriver Høie til Journalisten.

Artikkelen inneholder talen som helseministeren holdt på en pressekonferanse 27. april. Da takket ham ungdommen for innsatsen under pandemien, noe som skapte engasjement i sosiale medier.

Martine Halvorsens blogginnlegg om kjøpepress blant barn ble nest mest delt. Deretter fulgte Dagbladets omstridte sak om yrende folkeliv på Grünerløkka i april, viser oversikten fra Nyhetsåret. Av lokale nyheter gikk Altapostens sak om koronarådet til komiker Pål Riise til topps.

NRK var nyhetsnettstedet som skapte klart mest engasjement i form av Twitter-meldinger og Facebook-likerklikk, -delinger og -kommentarer med hele 31,2 millioner. Det er nesten dobbelt så mange som VG på andreplass. Deretter fulgte TV 2, Dagbladet, Nettavisen, Document.no, Resett og Aftenposten.