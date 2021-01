Nå blir dette mye dyrere for Tesla-eierne

Vegard Møller Johnsen/Broom.no

Tirsdag økes prisene.

Tesla var tidlig ute med å etablere et nettverk av superladere. De skjønte tidlig at om man skulle få solgt biler, måtte ladeinfrastrukturen være på plass.

De strategisk plasserte superladere har vært et viktig argument for mange norske bilkjøpere. Fortsatt er det slik at disse ladestasjonene er forbeholdt Tesla. Men etterhvert skal de også åpnes for andre elbiler.

De første som kjøpte Tesla, fikk gratis lading. Betaling ble først introdusert i 2017.

Siden den gang har prisene stått stille. Men nå skal de økes – og framover legges det opp til at prisendringer kan skje langt oftere.

Kraftig økning – fortsatt billigst

Gjennomsnittsprisen øker fra 1,70 kroner per kWt til 2,57 kroner per kWt. Superlading vil fortsatt være rimeligere enn å lade hos andre tilbydere av hurtig- og lynlading, samt vesentlig billigere enn å fylle drivstoff på fossilbiler, understreker Tesla i en pressemelding.

Som i dag vil prisene fortsatt kunne variere på enkelte steder, med utgangspunkt i lokale forhold. Gjeldende pris for spesifikke stasjoner hentes enklest gjennom bilenes navigasjonssystem.

I en pressemelding uttaler Tesla at den nye prisen skal gjelde fra 2. februar.

Vurderes hvert kvartal

Tidlige biler som ble levert med gratis superlading, blir naturlig nok ikke påvirket av prisøkningen.

At dette grepet gjøres nå, gjenspeiler den betydelige investeringen Tesla gjør for å sikre ladeinfrastrukturen langs alle viktige reiseruter, heter det videre i pressemeldingen.

Fremover vil Tesla evaluere ladeprisene kvartalsvis.

Over 1.000 ladestolper

Det er 1.006 superladestolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner. Siden mars 2020 har de nye stasjonene Tesla har bygget utelukkende bestått av V3 ladestolper, som gir ladehastigheter på opptil 250 kW.

For kort tid siden annonserte Tesla betydelige vekstambisjoner for Supercharger-nettverket i 2021. I Norge planlegger de å åpne over 30 nye stasjoner i inneværende år.

