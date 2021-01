To menn tiltalt for drapsforsøk etter knivepisode i Bergen

To menn på 23 og 28 år må i juni møte i Bergen tingrett, tiltalt for drapsforsøk.

NTB

To menn på 23 og 28 år må i juni møte i Bergen tingrett, siktet for drapsforsøk etter at en mann ble funnet med store kuttskader i bydelen Laksevåg i Bergen.