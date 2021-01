Utdanningsforbundet anbefaler å avlyse eksamen til våren

Utdanningsforbundet og leder Steffen Handal mener at grunnskole- og vgs-eksamen våren 2021 bør avlyses.

NTB

Utdanningsforbundet anbefaler kunnskapsminister Guri Melby (V) å avlyse eksamen for grunnskolen og videregående skole våren 2021.

– Vi gjør ikke dette med lett hjerte. Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i norsk skole. Men nå veier hensynet til forutsigbarhet for elever, lærere og ledere tyngst, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en epost til NTB.

Forbundet som organiserer rundt 180.000 lærere, mener imidlertid at eksamen derimot bør gå som normalt for privatister og for de elevene som vil bli forhindret fra å gå videre i utdanning og arbeidsliv dersom de ikke får avlagt eksamen.

Handal er opptatt av at skolen er i en ekstra presset situasjon i år, og at det aller viktigste nå er å prioritere god undervisning og en grundig standpunktvurdering.