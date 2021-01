Raymond Johansen (Ap) etterlyser Oslo-pakke

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener hovedstaden må få en egen krisepakke. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Byrådet i Oslo er skuffet over at regjeringen ikke har laget en målrettet tiltakspakke for Oslo-området.