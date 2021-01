Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner i coronakrisepakken

NTB

Regjeringen legger fram forslag om nye tiltak på totalt 16,3 milliarder kroner. Tiltakene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

– Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. Vi jobber etter ulike scenarioer for hvordan smittebildet vil se ut fremover og ønsker tiltak som er fleksible og enkelt kan tilpasses utviklingen. De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).