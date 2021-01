Nye coronatiltak for over 16 milliarder kroner

Regjeringen sprer til sammen 16,3 milliarder kroner på en lang rekke tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av coronapandemien. Pengene tas av oljefondet.

Under en pressekonferanse om corona og nye økonomiske tiltak fredag skisserte statsminister Erna Solberg tre scenarier for utvikling av pandemien:

* Optimistisk: Hele den voksne befolkningen har blitt tilbudt vaksine innen sommeren, og de fleste smittevernstiltak kan avvikles.

* Mellom-scenario: De eldre og syke får tilbud om vaksine innen sommeren, men resten av den voksne befolkningen får det innen årsskiftet. Smittevernstiltak må fortsette utover høsten.

* Pessimistisk: Vi rekker ikke å vaksinere befolkningen før året er omme, enten fordi produsentene ikke greier å vaksinere, eller fordi muterte virus gjør at vaksinen ikke gir like god beskyttelse. Dette scenariet gir en mer langvarig og uforutsigbar periode med smittevernstiltak.

22 tiltak



– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Totalt foreslår regjeringen å sette inn 22 tiltak på formål som omfatter kultur, næringsliv, skole og utdanning og sosiale forhold. Det kom fram på en pressekonferanse fredag.

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de nye krisetiltakene regjeringen foreslår. Dermed ligger det an til en oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Uttaket i prosent fra oljefondet blir på 3,3 prosent.

– Det vi legger fram i dag, kommer på toppen av et allerede vedtatt budsjett med omfattende tiltak. I tillegg følger vi opp anmodningsvedtakene fra Stortinget, sier Solberg.

7 milliarder til næringslivet

Tiltak for rundt 7 milliarder kroner er særlig rettet mot næringslivet. Det mest sentrale enkelttiltaket blant dem er en forlengelse av kompensasjonsordningen for stort omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til. Kommunene får 1 milliard kroner til å kompensere egne virksomheter, hvis forslaget vedtas.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Regjeringen foreslår dessuten å gi Norwegian et kriselån på 1,5 milliarder kroner som en del av krisepakken. Samtidig foreslår de 3 milliarder til deltakelse i et obligasjonslån til flyselskapet.

– Et slikt obligasjonslån vil Norwegian benytte til å nedbetale selskapets utestående under garantiordning for luftfarten, står det i proposisjonen regjeringen la fram fredag.

Studentene fornøyd

I tillegg kommer det blant annet 1,1 milliarder kroner for å hindre frafall blant studenter.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Studentene roser regjeringen for å etterkomme deres bønn om hjelp.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Krisetiltak mot ledighet

Krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at coronakrisen ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

100 millioner kroner skal gå til tettere oppfølging av ledige og permitterte, særlig de som har vært uten jobb lenge. 200 millioner kroner går til tiltaksplasser, 140 millioner kroner til den såkalte ungdomsinnsatsen, og 284,5 millioner kroner til kompetanseheving.

Og så skal Nav få 320 millioner kroner til å ruste opp apparatet sitt.