Sommerskolene får en halv milliard ekstra

NTB

Regjeringen retter av en halv milliard kroner ekstra til sommerskoler i år

– Vi vet nå at elever som har hatt mye skole på rødt nivå, har hatt et begrenset tilbud. Behovet for sommerskole i 2021 er nok litt større enn vanlig, og her tenker vi at staten også kan bidra, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagbladet.

Klokken 12 fredag legger regjeringen fram en ny krisepakke som ifølge NRK er på i underkant av 50 milliarder kroner. En halv milliard kroner til sommerskole for elevene i grunnskolen, er en del av dette, får Dagbladet bekreftet.