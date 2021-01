Professor Mette Kalager mener at et eventuelt portforbud i Norge viser at man ikke har tillit til befolkningen.

Professor Mette Kalager har lite til overs for et eventuelt portforbud i Norge. Denne uken går fristen ut for høringsforslaget ut.

Ni professorer publiserte tidligere i januar en kronikk i Aftenposten under tittelen «Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen».

Professorene mener at et eventuelt portforbud er «et kontrolltiltak» og «ikke et smitteverntiltak».

Mette Kalager, som er professor og lege ved ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, er en av de ni professorene som står bak kronikken.

– Et skremmeverktøy

Mette Kalager, professor og lege ved ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Les mer Lukk

Overfor Dagbladet mener Kalager at portforbud er et dårlig forslag når det kommer til smittevern.

– Gitt at vi allerede har mange muligheter for å stenge ned samfunnet, som vi ser i den regionen som nå har fått de nye strenge tiltakene, så vil ikke det å ilegge portforbud i tillegg ha noen smittevernmessig effekt, sier hun til avisen.

Professoren sier at et portforbud viser at man ikke har tillit til innbyggerne.

– Dette blir et skremmeverktøy for å vise hvor alvorlig situasjonen er. Det blir et kontrolltiltak mer enn ett smitteverntiltak, sier Kalager til Dagbladet.

Solberg: – Ingen ønsker portforbud

Regjeringens lovforslag åpner for at portforbud skal kunne tas i bruk som et siste virkemiddel i et scenario der smitten har kommet helt ut av kontroll.

Høringsfristen går ut om to dager, søndag 31. januar.

Det understrekes i høringsbrevet at et portforbud kun skal innrettes slik at det ikke «stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte», og at det må gis unntak, blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner.

Helsedepartementet og Justisdepartementet antar at det mest aktuelle er et portforbud kveld og natt, for eksempel fra klokka 22-5, heter det i departementenes høringsnotat.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse til Stortinget 18. januar.

I første omgang gir forslaget regjeringen hjemmel til å innføre portforbud i tre uker, før det kan forlenges med ytterligere to uker.