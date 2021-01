Forsvareren til dødsdømt nordmann i Somaliland banket opp og drapstruet

NTB

Forsvareren til en norsk borger som i Somaliland er dømt til døden for drap, ble slått ned og drapstruet utenfor rettslokalet i forrige uke.

– Forsvareren ble banket opp utenfor rettslokalet. Det skjedde like etter at retten var hevet for dagen. Han ble han slått ned, truet og fikk klar beskjed: enten trekker du deg eller så blir du skutt, forteller advokat Farid Bouras til NRK.

Den norske satsborgeren Saad Jidre Hayd (54) er i Somaliland dømt til døden for drap ved å sprøyte gift på offeret. Hayd hevder han brukte pepperspray.

Det var da forsvareren under ankebehandlingen i forrige uke ville føre bevis for at peppersprayen ikke er dødelig, og tok til orde for å grave opp offerets kropp og gjennomføre ny obduksjon, at noen av tilhørerne ble provosert, ifølge Bouras. Han representerer Hayd i Norge.

Ankebehandlingen startet i forrige uke, bekrefter Utenriksdepartementet overfor NRK. Voldsepisoden fant sted utenfor rettslokalet i Hargeisa i den selverklærte republikken tirsdag.