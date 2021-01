Nordnet stanser ikke Gamestop-handel

NTB

Mens flere handelsplattformer stanser handel av Gamestop-aksjer, vil ikke Nordnet hindre sine kunder fra å kjøpe aksjene til spillebutikkjeden.

Handelsplattformer som Robinhood har midlertidig stanset handel med aksjen, som den siste måneden har steget 1.000 prosent, skriver E24.

– Vi har fått med oss at Robinhood med flere har innført restriksjoner for handel, men Nordnet kommer ikke til å gå til det skrittet, sier sjef Anders Skar for den norske nettmegleren Nordnet.

Et sted mellom 3.000 og 6.000 personer har investert i Gamestop-aksjen via Nordnets plattform, mot knapt 119 ved årsskiftet.

Gamestop-aksjen har slitt lenge, og mange har shortet den, altså veddet på at den skal falle.

I midten av januar gikk en rekke småinvestorer, mange av dem fra det sosiale mediet Reddit, sammen om å kjøpe aksjer i hopetall for å tvinge kursen opp, noe som har skapt stor debatt i amerikanske finansmarkeder, politikk og medier.