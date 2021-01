NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 29. januar.

USA mener Taliban ikke overholder fredsavtalen

Taliban oppfyller ikke forpliktelsene i fredsavtalen med USA om å stanse angrepene på amerikanske og afghanske styrker, kraftig redusere voldshandlingene i landet og kuttet båndene til al-Qaida, hevder Pentagon.

USA har i avtalen gått med på å redusere antall soldater i landet til 2.500 og trekkes seg helt ut innen mai. Det er imidlertid et åpent spørsmål om det skjer dersom ikke Taliban innfrir sin del av avtalen.

315 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 315 koronasmittede i Norge. Det er 52 færre enn dagen før og 57 færre enn samme dag i forrige uke. 92 av de smittede er registrert i Oslo.

104 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var 16 færre enn dagen før. Til sammen er 557 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall.

Nobelprisvinner Paul Crutzen er død

Nederlenderen Paul Crutzen, som fikk Nobelprisen i kjemi etter å ha påvist hvordan KFK-gasser påvirker ozonlaget, er død 87 år gammel. Crutzen døde i Tyskland med familien sin rundt seg, melder den nederlandske kringkasteren NOS.

Han delte i 1995 nobelprisen i kjemi med to andre forskere for arbeidet med vise hvordan KFK-gasser ødela ozonlaget. Det ledet til et globalt forbud mot slike gasser.

Sju av ti har tillit til myndighetenes koronainformasjon

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 90.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen.

I inneværende uke, med 25 nedstengte østlandskommuner, sier sju av ti nordmenn (69 prosent) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 16 prosent sier de ikke har tillit, mens 15 prosent er usikre.