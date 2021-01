AstraZeneca-vaksinen blir trolig godkjent i dag

Koronavaksinen fra AstraZeneca kan snart være klar for Norge. Foto: Gareth Fuller/Pool via AP/ NTB

NTB

EUs legemiddeltilsyn skal fredag behandle søknaden om å godkjenne koronavaksinen fra AstraZeneca. FHI tror første leveranse til Norge kommer om et par uker.

Dersom legemiddeltilsynet EMA sier ja til vaksinen, som er utviklet i samarbeid med Universitet i Oxford, blir det den tredje som får grønt lys i EU og Norge. Fra før er vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna godkjent.

EU-kommisjonen må også gi sitt samtykke før en ny vaksine kan tas i bruk. Dette regnes som en formalitet.

Når vaksinen er godkjent for bruk i Norge, kan vi begynne å ta imot vaksinen.

Nøyaktig når den første leveransen kommer er ennå ikke kjent.

– Vi håper det kan bli i midten av februar. Det ligger an til 200.000 doser, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er på det rene at Norge i første runde vil motta langt færre vaksinedoser enn tidligere ventet. Etter planen skulle vi mottatt 1,12 millioner doser i februar, men dette er kraftig redusert på grunn av forsinkelse fra AstraZeneca.

Effektivitet på eldre

Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål om hvor effektiv vaksinen er, spesielt når det gjelder eldre mennesker. Tyske aviser skrev tidligere i uken at vaksinen hadde så lite som 8–10 prosent effekt.

Dette ble senere tilbakevist av tyske myndigheter. Helsedepartementet opplyste at tallet 8 prosent gjaldt andelen deltakere i studien som var mellom 56 og 69 år gamle, ikke hvor sterk beskyttelse vaksinen gir.

Men det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch-instituttet har uansett anbefalt at vaksinen ikke gis til personer over 65 år, ifølge Financial Times. Grunnen er at den mener det ikke er tilstrekkelig data til å vurdere effekten av vaksinen for denne gruppen.

Vil avvente

I Norge er det Legemiddelverket som formelt godkjenner vaksinen for bruk, men de tar kun stilling til om vaksinen skal godkjennes for personer over 18 år.

Hvem som skal få den, er det FHI som skal vurdere. Om vaksinen skal forbeholdes personer mellom 18 og 64 år, er ennå ikke avklart. Vurderingen vil bli tatt når godkjenningsprosessen er over.

– Vi avventer opplysninger fra det europeiske legemiddelbyrået EMA. Disse offentliggjøres når vaksinen blir godkjent. Da vil vi vurdere den informasjonen og beslutte bruken av denne vaksinen, sa Aavitsland til NTB torsdag.

Ulik vaksineteknologi

AstraZeneca-vaksinen bygger på en annen vaksineteknologi enn Pfizer-Biontech og Moderna, som allerede er i bruk her i landet.

AstraZeneca er en såkalt viral vektor-vaksine. Der bruker man et forkjølelsesvirus som tilføres den karakteristiske «spiken» fra koronaviruset. Viruset kan ikke formere seg i kroppen og det er ufarlig for mennesker.