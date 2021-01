Venstre-representanter nominerer Hongkong Free Press til Nobels fredspris

– Det er viktigere enn noensinne at det finnes nyhetssider som rapporterer på engelsk om de demokratiovertrampene som nå foregår i Hongkong, sier parlamentarisk leder Terje Breivik (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Tre Venstre-representanter, blant dem parlamentarisk leder Terje Breivik, har nominert det uavhengige nettstedet Hongkong Free Press til Nobels fredspris.

– Som parlamentarisk leder for Venstre har jeg i dag nominert Hongkong Free Press til Nobels fredspris. Det samme har kollegene mine Jon Gunnes og Ola Elvestuen gjort, sier Breivik.

Han sier nettstedet er et utrolig viktig presseorgan som gjør at både han og mange andre får siste nyheter fra Hongkong.

I fjor nominerte partileder i Venstre, Guri Melby, befolkningen i Hongkong.

– Siden da har diktator Xi Jinping forsøkt å kvele informasjonsflyten ut fra Hongkong – derfor velger vi i år å nominere et uavhengig presseorgan. Venstre kommer til å fortsette å sette situasjonen i Hongkong på den norske agendaen, sier de tre i en uttalelse.

Ifølge Brevik gjør all oppmerksomheten rundt covid-19 at kommunistregimet i Beijing kan skru til trykket på frihetsbevegelsen i Hongkong.

– Derfor er det viktigere enn noensinne at det finnes nyhetssider som rapporterer på engelsk om de demokratiovertrampene som nå foregår i Hongkong, uansett om Beijing prøver å dysse ned historiene fra demokratiforkjemperne, sier Breivik.

Ett land – to systemer

Hongkong har hatt omfattende selvstyre siden området ble tilbakeført til Kina i 1997 med løfte om en overgangsperiode på 50 år under slagordet «ett land, to systemer».

Demokratiforkjempere har demonstrert mot Kinas innflytelse i Hongkong siden våren 2019. I fjor sommer var det også omfattende demonstrasjoner da den nye sikkerhetsloven ble innført. Beijing og de lokale myndighetene avviser krav om frie valg og har strammet ytterligere inn mot demokratiforkjempere.

Flere land har innført sanksjoner, og mange mener sikkerhetsloven er et brudd på Kinas løfte om frihet for Hongkong etter at Storbritannias kolonistyre ble avsluttet i 1997.

Frist til søndag

Fristen for å nominere kandidater til årets pris går ut 31. januar. I tillegg har nobelkomiteens medlemmer mulighet til å nominere egne kandidater fram til komiteens første møte.

Stortingsrepresentanter, tidligere prisvinnere og medlemmer av ulike lands nasjonalforsamlinger og regjeringer samt professorer og førsteamanuenser i en del samfunnvitenskapelige fag, har alle rett til å nominere kandidater til Nobels fredspris.