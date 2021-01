78-åring dømt for grov voldtekt av mindreårig jente

NTB

En 78 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fem år og to måneders fengsel for grov voldtekt av sitt stebarnebarn, melder Stavanger Aftenblad.

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner til fornærmede, skriver avisa.

78-åringen forgrep seg gjentatte ganger på jenta over en treårsperiode, mens hun gikk på barneskolen, ifølge dommen. I tillegg til voldtekten var mannen tiltalt for oppbevaring av narkotika og brudd på våpenloven. Bare sistnevnte erkjenner mannen straffskyld for.

Retten mener det er vanskelig å fastslå hvor mange ganger mannen forgrep seg på sitt stebarnebarn, men i dommen står det at overgrepene ble en del av fornærmedes hverdag.

Mannen nekter for å noen gang ha forgrepet seg på jenta. Forsvareren hans Brynjar Meling sier til avisa at tingrettens dom er anket.