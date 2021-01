Nordre Follo mistenker mutert virus på Tårnåsen skole

NTB

Tårnåsen skole i Nordre Follo kommune har til sammen 15 registrerte tilfeller av koronasmitte. Kommunen mistenker flere tilfeller med mutert virus.

– Vi ser et stort antall smittetilfeller knyttet til Tårnåsen skole, 15 per nå, og mistenker at det er tilfeller med mutert virus ved skolen, sa ordfører Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Kommunen opplyser på sine nettsider at prøver fra dette utbruddet skal prioriteres ved laboratoriet ved FHI.

– Vi ser en rask, eksplosiv økning som vi ikke kjenner igjen så godt fra skoleutbrudd tidligere, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold om utbruddet ved Tårnåsen skole.

Skoler og barnehager i Nordre Follo kommune holder stengt ut denne uken og alle skoleelever får hjemmeundervisning, men det planlegges for åpning på rødt nivå fra og med neste uke – men dette er ikke endelig avklart.

– God kontroll

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sa på en pressekonferanse torsdag at alle prøver som Folkehelseinstituttet (FHI) har innhentet fra kommunen, er sekvensert.

– Vi har brukt mye tid på smittesporing og føler vi har relativt god kontroll over hva som har skjedd i vår kommune de siste ukene, sa Myhrvold.

Hun sier at de nå sitter igjen med noen «klynger» av utbrudd med mutert virus av den engelske varianten som ligger tilbake i tid.

– Det dreier seg om Langhus bo- og servicesenter, Tussestien barnehage, Kolbotn skole og helsestasjonen.

Rekordmange testet

– Hvis vi ser på tall og verdier og den faktiske situasjonen, så er det ikke noen rask økning. Det er ikke noe ukontrollert smitte, det er høy testaktivitet, og vi har relativt lavt antall positive prøver prosentvis. Slik at det sånn sett oppleves at vi har kontroll, sier Myhrvold.

– Men vi vet også at det er risiko for at det som skjer framover i vår kommune, kan være av den engelske varianten. Så vi må være raske, proaktive, på å handle og gjøre utvidede tiltak.

I kommunen testes det nærmest i rekordfart. I uke 3 ble det testet 1.946 personer. Denne uken var 1.371 personer testet fram til onsdag.

Myhrvold oppfordrer alle som har symptomer til å teste seg.

– Det er en viktig del av arbeidet med å stanse smittespredning, sier kommuneoverlegen.