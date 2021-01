Nå kan dagpengemottakere som nylig har gått ut maksperioden, få dagpenger igjen

NTB

Regjeringen foreslår at dagpengemottakerne som 1. november i fjor hadde nådd maksimal dagpengeperiode, nå igjen kan søke.

I en pressemelding viser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til at dagens smitteverntiltak gjør at arbeidsmarkedet er spesielt krevende.

– For å hjelpe folk i denne spesielle perioden foreslår vi derfor at de som har gått ut av dagpengeordningen etter 1. november 2020, kan søke om å komme inn igjen i denne fra 1. februar, sier Røe Isaksen.

Opposisjonspartiene Sp, SV, Ap og Frp fikk også dette gjennom i Stortinget 19. januar.

– Vil bidra til mer forutsigbarhet

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er glad for at regjeringen følger opp vedtaket.

– Det å bidra til så mye forutsigbarhet som mulig i disse tider, er viktig for arbeidstakere og bedrifter. Det som er synd, er at regjeringen hele tiden er på etterskudd i stedet for å komme raskere med slike tiltak som det åpenbart er behov for, sier Wiborg.

Ifølge regjeringen vil rundt 8.500 personer ha nådd maksgrensen på dagpenger i perioden fra 1. november til 31. januar.

Kan søke fra 1. februar

Forslaget innebærer at de som har gått ut maksperioden, kan søke om å få dagpenger igjen fra og med 1. februar. Perioden mellom 1. november 2020 og 31. januar 2021 dekkes ikke.

De som når maksperioden på dagpenger mellom 1. februar og 30. september, vil få maksperioden utvidet til 30. september. For andre som starter sine dagpengeperioder nå, gjelder de vanlige reglene for varighet.