Raja: Nye krisepakker på vei til kulturbransjen

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) varsler nye grep for å hjelpe kulturbransjen under pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Kulturminister Abid Raja (V) sier at de straks er klare med både ny stimuleringsordning for kulturbransjen og kompensasjon for dem som må avlyse arrangementer.