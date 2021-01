Tre nye smittet på byggeplass i Oslo

NTB

Det er påvist tre nye smittetilfeller på byggeplassen til Pressens hus i Oslo. Dermed er i alt 37 personer på byggeplassen bekreftet smittet.

– I går kveld fikk vi informasjon om at ytterligere tre personer har testet positivt i forbindelse med test nummer to. De aktuelle personene har vært i karantene, så dermed har de ikke vært i kontakt med andre etter at karantenetiden inntraff, skriver prosjekt- og utbyggingsdirektør Trond Erik Sveen hos Aspelin Ramm, som er byggherre for prosjektet, i en epost til Dagbladet torsdag formiddag.

Det var onsdag kveld at utbruddet på byggeplassen der Pressens hus bygges ble kjent. Da var i alt 34 personer bekreftet smittet, og 146 personer satt i karantene. Flere på byggeplassen har bosted i Nordre Follo.

NTB er blant leietakerne som skal inn i Pressens hus når det står ferdig.