FHI endrer vaksineberedskapsløsning

NTB

Folkehelseinstituttet skal slutte å ha halvparten av vaksinedosene stående på lager. Istedenfor skal et såkalt transittlager fungere som beredskapsløsning.

Hver uke får Norge nye vaksineleveranser fra Pfizer som blir stående på et transittlager i om lag en uke før de sendes til kommunene. Lageret skal nå være en «buffer» slik at alle får to vaksinedoser, selv om vaksineleveransene fra Pfizer skulle skjære seg på et tidspunkt, skriver VG.

– Alt som kommer inn nå, går ut til kommunene. Halvparten går til dose en og resten til dose to, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

I de første tre ukene Norge mottok vaksiner, valgte FHI å holde igjen halvparten av dosene for å forsikre seg at det var nok til at alle som hadde fått den første dosen, også kunne få den andre. Løsningen var likevel gjenstand for mye diskusjon.