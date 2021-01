Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd til uka

NTB

Arbeidsgivere kan fra 1. februar søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember. Søknadsfristen er 1. mars.

Arbeidsgivere kunne på senhøsten søke om støtte for juli og august. Det er blitt utbetalt om lag 173 millioner kroner, fordelt på 947 mottakere for juli og 1.475 mottakere for august, opplyser Skatteetaten.

Det er både næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som kan søke om tilskudd – dersom de har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august.

For at arbeidsgiver skal få innvilget støtte, må arbeidstakeren være tilbake i minst samme stillingsprosent som før permittering ved inngangen til måneden det søkes støtte for.

Arbeidstakeren kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller bli sagt opp før 1. februar.