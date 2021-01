Ny rapport: Det må mer enn holdningskampanjer til for å endre forbruk

NTB

En ny rapport fra Sifo forteller at det må andre virkemidler til enn holdningskampanjer for at folk skal få et mer klima- og miljøvennlig forbruk.