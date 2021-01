Drapstiltalt i Haugesund var psykotisk – kan ikke straffes

Mannen som er tiltalt for drapet i Haugesund i fjor sommer er strafferettslig utilregnelig.

NTB

Mannen som er tiltalt for å ha knivstukket og drept Kjartan Slettemoen Hodne (35) i Haugesund i fjor sommer, var psykotisk og kan ikke straffes.

38-åringen er tiltalt for å ha drept Kjartan Slettemoen Hodne (35) i Haugesund med en lang rekke knivstikk i fjor sommer.

Aktor varsler nå at han vil legge ned påstand om at 38-åringen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern når saken mot ham blir behandlet av Haugaland tingrett til uka.

– Konklusjonen er basert på undersøkelsene og rapportene til de rettspsykiatrisk sakkyndige, bekrefter statsadvokat Folke Åmlid overfor NTB.

Han vil ikke gå nærmere inn i sakens detaljer nå og viser til at det uansett vil bli full bevisførsel og hovedforhandling for retten. Det skal føres 15 vitner, i tillegg til de to sakkyndige og patologen som har undersøkt drapsofferet.

Vitner så knivangrepet

På formiddagen 9. juni ble 35 år gamle Kjartan Slettemoen Hodne brakt til sykehus med livstruende skader etter å ha blitt knivstukket i Haraldsgata i Haugesund sentrum. Han døde kort tid senere av skadene.

Tiltalte og offer leide leilighet i samme etasje i Haraldsgata 205. Det var i en av disse leilighetene at drapshandlingen startet, ifølge Haugesunds Avis. Vitner har fortalt at de så tiltalte og offeret komme løpende ut fra oppgangen like før Hodne falt om på gata.

Tiltalte har forklart seg for politiet, men det er foreløpig ikke opplyst om han bestrider de faktiske forhold i saken. Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, er opptatt i retten torsdag formiddag og foreløpig ikke tilgjengelig for kommentar.

Stukket flere ganger

Av tiltalen framgår det at Hodne var blitt påført en stor mengde knivstikk flere steder på kroppen. Han døde av forblødning som følge av skjære- og stikkskadene.

Deler av selve drapshandlingen skal ha blitt filmet av en kunde i en av butikkene i nærheten. Politiet har bekreftet at en video fra drapsstedet nå er en del av bevisgrunnlaget.

Tiltalen var først ferdig behandlet av Riksadvokaten og forkynt for tiltalte onsdag, etter det NTB får opplyst. Saken kommer for retten mandag og skal behandles over fire dager.