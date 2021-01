Bedrifter på Østlandet ber om bedre permitteringsregler

NTB

Bedrifter og arbeidstakere i 25 nedstengte kommuner på Østlandet ber om bedre permitteringsregler etter akuttnedstengningen forrige uke.

Bedriftene ber regjeringen og Stortinget på svar om hvem som skal betale for den akutte nedstengningen, skriver VG.

De får støtte fra opposisjonspartiene på Stortinget, som mener regjeringen har vært dårlig forberedt.

– Nok en gang kommer det smittetiltak uten at det er klart hvilke ordninger som gjelder, sier Rigmor Aasrud, fungerende nestleder i Aps stortingsgruppe, mens Kari Elisabeth Kaski, SVs medlem i Stortingets finanskomité, mener det er «oppsiktsvekkende at det går an å være så dårlig forberedt».

De fire opposisjonspartiene forbereder seg nå på nye runder for å få på plass tiltakspakker.

Bransjeorganisasjonen Virke har bedt om at regjeringen overtar regningen for permitteringer allerede etter to dager, og ikke ti dager som er den gjeldende perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at det – som varslet – kommer en ny krisepakke fredag som skal være tilpasset situasjonen slik den er nå.