Spania leder klart mot Norge i håndball-VM – Sagosen ut med skade

NTB

Norge ligger under 15-21 ved pause mot Spania i VM-kvartfinalen i håndball. Sander Sagosen gikk av banen i første omgang med en skade.

Trønderen hadde akkurat scoret da han marsjerte til garderoben med det som så ut til å være betydelige smerter.

Det er uklart om han kommer på banen i andreomgangen.

Spania var et nummer for god for Norge den første halvtimen. Spanjolene spilte seg til flere gode sjanser og scoret ofte.