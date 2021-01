Støre: Strengere regler var nødvendig

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener innstramminger i innreisereglene var nødvendig, men at det kunne vært unngått dersom kontrollene hadde vært bedre tidligere.

Onsdag annonserte regjeringen av norskegrensen i praksis stenges natt til fredag.

– Dette var dessverre nødvendig, sier Støre til NRK.

Han sier de lenge har etterlyst strengere tiltak og kontroll med folk som reiser ut og inn av landet.

– De siste dagene har vi fått vite at vi ikke har den kontrollen. Det kommer folk inn som krysser av at de har alt i orden, også har de ikke det. De har med seg smitte inn. Kontrollverket virker ikke og da må et så drastisk tiltak som i dag til, sier Støre før han legger til:

– Det kunne vært unngått om kontrollene hadde vært bedre tidligere.