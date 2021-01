Regjeringen forbyr unødvendige reiser til Norge

Erna Solberg bekreftet onsdag at Norge stenger grensen for alle som ikke er bosatt i Norge.

NTB

Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag, har regjeringen bestemt.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H), men tilføyer at det er noen unntak.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Lavere R-tall

De nasjonale koronatiltakene har virket, sier statsminister Erna Solberg (H). Det såkalte R-tallet er estimert til å være 0,6

– Ukesrapporten fra FHI for uke 3 viser en nedgang i antall smittetilfeller på 53 prosent siden uke 1, som var den verste smitteuken i pandemien, sa Solberg på en pressekonferanse om coronapandemien onsdag.

Der sa hun at R-tallet er estimert til å være 0,6. R-tallet antyder hvor mange en coronasmittet person smitter videre. R-tallet må være lavere enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal avta. Er tallet over 1,0, vil smitten øke.

– Tusen takk

– Jeg ba det norske folk om å være med på et krafttak 3. januar. Dette krafttaket har mest sannsynlig gjort at det muterte viruset ikke har spredt seg så mye som det ellers ville ha gjort.

– Dere stilte opp, slik dere har gjort igjen og igjen gjennom hele pandemien. Tusen takk til alle som har gjort det, sa Solberg.

– Ikke greit

Solberg ber om at ingen nordmenn reiser på ferie til utlandet.

– Til de nordmenn som har synes at det har vært greit å reise til utlandet på ferie, vil jeg si at det er det ikke lenger, sier hun.

– Det er unødvendig å reise på ferie til utlandet selv om du tar karantene etterpå. Nå synes jeg at vi alle skal stille solidarisk opp, sa Solberg.