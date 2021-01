EU appellerer til AstraZenecas moralske ansvarsfølelse

NTB

I en fornyet kritikk av AstraZeneca, sier EU-kommisjonen at selskapet har en kontraktsfestet, samfunnsmessig og moralsk forpliktelse til å levere vaksiner.

– De 27 medlemslandene står samlet i kravet om at AstraZeneca må leve opp til forpliktelsene i kontrakten, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

Onsdag kveld er vaksineprodusenten invitert til et nytt møtte i komiteen som håndterer unionens vaksinestrategi. Tidligere møter har ikke ført til resultater EU er fornøyd med eller akseptable forklaringer på hvorfor vaksinene blir forsinket.

– De har moralske, samfunnsmessige og kontraktsmessige forpliktelser de må leve opp til, sier Kyriakides.

– Gjøre sitt beste

AstraZenecas toppsjef Pascal Soriot sa tirsdag kveld at selskapet ikke er juridisk bundet til å følge en bestemt tidsplan. Han sier kontrakten bare forplikter dem til å gjøre sitt beste. Dette avviser Kyriakides.

– Formuleringen er en del av en forhåndskontrakt om kjøp av en ikke-eksisterende vaksine som ennå ikke er godkjent, Vi aksepterte at det var en risiko for at vi ville tape dersom vaksinen ikke ble godkjent, men også om at det skulle bygges opp kapasitet så de kunne levere i tide, sier kommissæren.

AstraZeneca har fabrikker både i Storbritannia og EU, og det er de sistnevnte som har kapasitetsproblemer. Britene, som var tidligere ute med å signere en kontrakt, får også raskere leveranser. Kyriakides sier kontrakten ikke sier noe om hvilke fabrikker som skal levere hvor.

– Ingen klausul om forrang

– Det var heller ingen klausul om at Storbritannia eller noe annet land skulle ha forrang. Kontrakten sier bare hvor mye som skulle leveres i hvert kvartal, sier hun. De nøyaktige tallene er ikke offentlig kjent, men kommisjonens talsmann Eric Mamer sier de har bedt AstraZeneca om samtykke til å publisere kontrakten.

Kyriakides vil ikke si om hun mener vaksinedoser fra de britiske fabrikkene bør sendes til EU. Det sa derimot en tjenestemann i kommisjonen kort tid før pressekonferansen.

– Forventer vi at de britiske fabrikkene leverer doser? Svaret er ja, sa en EU-tjenestemann, som ikke navngis.