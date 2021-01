Kurt Willy Oddekalv (63) stedt til hvile

Bergen 20210127. Kurt Willy Oddekalvs kiste blir båret ut av Fana kirke av barna sine etter bisettelsen. Foran Mathilde og presten Thor Sommerseth (t.h.), Ruben (t.h.), som bærer kisten, Gyda (bak t.h.) og Odin (t.v.). Oddekalv døde etter at han gikk gjennom isen på Bahusvatnet, som ligger ved Kalandseidet sør i Bergen kommune, mandag den 11. januar.

Miljøaktivist Kurt Oddekalv (63) ble bisatt fra Fana kirke onsdag ettermiddag.

Kisten var i umalt tre, med et blomsterhjerte i front fra barnebarna. «Glad i deg bestefar», sto det på kransen. I kirken var det også kranser fra blant annet vindkraftmotstandere, avdelinger av Naturvernforbundet, og Miljøvernforbundet – i tillegg til personlige kranser. «Takk for ditt store mot», står det på en vakker krans fra Per Grieg senior, ifølge Bergensavisen.

Seremonien var kun for familie og inviterte, grunnet koronarestriksjonen på 50 personer i kirkerommet. Oddekalvs fire barn holdt felles tale til sin far.

– Pappa var som ørn, med overblikket som så det store bildet. Han lærte oss at alt henger sammen. At rumpetrollet er like viktig som ørnen og oss mennesker, sa yngstesønnen Odin.

– Pappa var en ekte gigant, og et stort forbilde for oss.

Oddekalv døde 11. januar etter å ha gått gjennom isen på Bahusvatnet, som ligger ved Kalandseidet sør i Bergen kommune, da han forsøkte å redde familiehunden Kompis.