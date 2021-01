Høie kritisk til AstraZeneca – vil ha mer åpenhet om vaksineleveranser

NTB

Legemiddelselskapet AstraZeneca har vært for sene med å informere om leveringsproblemer, mener Bent Høie. Han støtter et forslag om mer åpenhet om leveranser.

Helseminister Bent Høie (H) er kritisk til manglende informasjon fra vaksineselskapet.

Han gir uttrykk for forståelse for at produksjonen ble lavere enn selskapet hadde ventet, men tilføyer at leveransene trolig har vært bedre i produksjonslinjer som forsyner andre markeder.

– Selskapet har imidlertid vært for sent ute med å informere de europeiske landene om sine leveringsprognoser. Det er kritikkverdig, sier Høie til TV 2.

Helsekommissær Stella Kyriakides har kalt forsinkelsen uakseptabel og har kommet med en skarp advarsel til selskapet. Høie gir støtte til EUs forslag om mer åpenhet i forsyningslinjene.

– Eksportrestriksjoner må brukes varsomt. Markedene og forsyningskjedene for legemidler er globale, og vi er avhengige av at forsyningskjedene er åpne for å ivareta tilgangen, sier han.

– Likevel er det situasjoner hvor det er legitimt å innføre eksportrestriksjoner når man ser at tilgangen ikke kan ivaretas godt nok på annen måte. EUs forslag handler derfor om transparens i forsyningslinjene og åpenhet om eksport. Det støtter vi, sier helseministeren.