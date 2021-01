Samarbeidsforum skal få ned vikarbruken i helsevesenet

NTB

Mer heltid og mindre vikarbruk i helsevesenet. Det er en av tingene et nytt samarbeidsforum for helsetjenesten skal jobbe for å få til.