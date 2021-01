Studie: Premature har større helserisiko som voksne

Et stort forskningsprosjekt i regi av NTNU har avdekket at person som blir født for tidlig, har høyere risiko enn den øvrige befolkningen ved kroniske sykdommer.

NTB

En stor studie blant 6,3 millioner voksne under 50 år har avdekket at personer som er født for tidlig, har økt risiko for å dø av kroniske sykdommer.

Studien som er foretatt i Norge, Sverige, Finland og Danmark, er ledet av professor Kari Risnes ved NTNU i Trondheim. Den har avdekket at tidligfødte har dobbelt så høy risiko for å dø av hjertesykdom, kronisk lungesykdom og diabetes som voksne enn den øvrige befolkningen, melder NRK.

Et fullgått svangerskap er 40 uker. Et barn som er født før uke 37 defineres som prematurt. Studien viser at den generelle dødsrisikoen for personer under 50 år er to per 1.000. For premature er risikoen 40 prosent høyere. Undersøkelsen viser imidlertid at også personer som er født bare to-tre uker før termin, har noe forhøyet helserisiko, med om lag 10 prosent mot den øvrige befolkningen.

Rundt 6 prosent av barn i Norge fødes før termin.

– Fra før vet vi at premature har en forhøyet dødelighet i barnealder og tidlig voksen alder. Nå har vi påvist risikoen for død av kroniske sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom og diabetes før 50-årsalderen, sier Risnes.

Nå mener hun at faktoren om at noen er født for tidlig er noe som må tas inn i legers forebyggende arbeid med pasientene.