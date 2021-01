Flere coronadødsfall i andre bølge enn første

Her på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet behandles noen av hovedstadens hardest rammede coronapasienter.

NTB

Flere har nå dødd av covid-19 i smittebølgen som startet i fjor høst, enn i bølgen våren 2020.

Allerede før smittetallene for uke 3 legges fram av Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag ettermiddag, viser tallene at 268 coronasmittede personer er døde siden første uke i november i fjor, da dødstallene begynte å ta seg opp i den andre smittebølgen.

Til sammenligning døde 260 personer i perioden fra mars og fram til slutten juli, da smittetallene var på sitt laveste og man fikk første uke uten dødsfall siden pandemien startet.

I de 15 ukene fra 20. juli til 1. november var dødstallene svært lave, med mindre enn halvannet dødsfall i snitt i uken. I denne perioden døde 22 personer.

Den dødeligste uken så langt i pandemien er fortsatt 6.–12. april, da det ble registrert 59 coronarelaterte dødsfall i Norge.

Smitte- og dødstallkurven i den første bølgen gikk mye brattere opp, og deretter raskt ned, enn i bølge to. Den gang hadde man kun fem uker med over 20 døde, men til gjengjeld tre uker med over 40 døde.

I andre bølge har man hatt åtte uker med over 20 døde, men ingen med over 30. Den dødeligste uken i andre bølge så langt, er uke 1, med 36 coronadødsfall.

Totalt har FHI nå registrert 550 coronarelaterte dødsfall.