Arbeidsgruppe vil legge ut 35.000 rettsavgjørelser på nett årlig

NTB

En arbeidsgruppe Domstoladministrasjonen har satt ned, foreslår en kraftig økning i omfanget av rettsavgjørelser som gjøres tilgjengelig for publikum.

Arbeidsgruppen anbefaler at det lages et system som kan publisere rundt 35.000 dommer og andre avgjørelser av stor interesse årlig, ifølge Rett24. Det er Stortinget som har bedt Domstoladministrasjonen om å finne ut hvordan man i større grad kan gjøre rettspraksis tilgjengelig for folk flest.

Domstolene behandler hvert år rundt 130.000 saker, som genererer rundt 215.000 avgjørelser.

Gruppen beregner kostnaden for å utvikle systemet til 12,7 millioner kroner og anslår deretter 6,9 millioner kroner i året til drift. Dette inkluderer sju årsverk til avidentifisering – fjerning av direkte identifiserende opplysninger, som navn, fødselsdatoer, registreringsnummer, fra mer enn 200.000 sider årlig.

Arbeidsgruppen antar at det vil kunne spares flere millioner kroner i året fordi domstolene må antas å få færre innsynsbegjæringer fra publikum.