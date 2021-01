Dette er Guldvogs «atomknapp»

Helsedirektør Bjørn Guldvog har fortsatt tiltak i bakhånd som kan innføres for å presse smitten enda mer ned. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog har fortsatt et våpen i arsenalet som kan settes inn hvis smitten må slås ned enda hardere.

To meters avstand.

Det er tiltaket helsedirektør Bjørn Guldvog har spart på i tilfelle situasjonen blir enda verre.

I dag er rådet én meter. Men hvis smitten begynner å øke, er gjeninnføring av tometeren noe av det mest effektive helsemyndighetene kan ty til for å få viruset under kontroll igjen.

– Distanse er en av de viktigste beskyttende faktorene for å bremse spredningen, sier Guldvog til NTB.

Engelsk mutasjon

Det er den fryktede engelske virusvarianten som nå kan gi tometeren fornyet aktualitet.

Mutasjonen anslås å være 50–70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter av coronaviruset. Det gjør at enda hardere tiltak må til for å holde smitten under kontroll hvis den nye varianten først begynner å spre seg.

– Med den nye varianten av viruset vil selv bitte små dråper kunne være tilstrekkelig til å gi oppblomstring av sykdom, forklarer Guldvog.

– Det gjør at behovet for å holde avstand blir enda større hvis denne varianten får etablere seg, sier han.

Ikke aktuelt nå

Helsedirektøren understreker at det ikke er aktuelt å gjeninnføre tometeren slik situasjonen er nå. Smittetrenden har vært synkende siden midten av januar.

Men hvis smitten begynner å øke igjen – og kanskje spesielt hvis den engelske varianten begynner å spre seg raskt – kan tometeren bli aktuell.

– Det er et veldig godt virkemiddel hvis det blir nødvendig. I høst hadde for eksempel Island veldig store vanskeligheter med å holde smitten nede. Da innførte de to meters avstand, og det var veldig effektivt for å ta smitten ned, sier Guldvog.

Han legger til at større avstand er aller viktigst innendørs, der aerosoler med virus fra pusten vår i verste fall kan sveve i lufta i timevis.

Har flere våpen i bakhånd

Men avstand er ikke det eneste tiltaket helsemyndighetene har i bakhånd.

De kan også stenge enda flere virksomheter og innføre enda strengere reiserestriksjoner. For ikke å snakke om portforbud.

I helgen ble hovedstadsregionen sendt inn i en knallhard nedstengning på grunn av et utbrudd av den engelske virusvarianten i Nordre Follo, og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gjorde det tirsdag klart at slike utbrudd vil bli håndtert like strengt andre steder i landet.

Samtidig vurderer helsemyndighetene enda sterkere tiltak mot importsmitte, blant annet inspirert av grensekontrollen som nå innføres i Finland.

Vil slå ned viruset

Ifølge Guldvog er det overordnede målet å forsøke å gjenta suksessen fra i fjor vår – det vil si å slå smitten ned på et så lavt nivå at det faktisk går an å leve relativt normalt.

Men med en enda mer smittsom virusvariant i omløp er det ikke sikkert det går, advarer han.

– Hvis vi hele tida må ha et voldsomt tiltakstrykk uten at smitten går langt nok ned, så må vi kanskje vurdere en annen tilnærming.