Flere kommuner frykter å ha fått mutantvirus fra Nord-Follo

NTB

Flere kommuner på Østlandet mistenker at de kan ha fått det engelske mutantviruset fra Nord-Follo. Mange venter spent på prøvesvarene.

I helgen ble innført strenge smitteverntiltak i 25 kommuner etter utbruddet av den muterte britiske versjonen av koronaviruset.

Tirsdag ble det konstatert at sju av ti prøver fra Smestadhjemmet i Oslo inneholdt det muterte viruset, og nå frykter flere kommuner på Østlandet at deres prøver også viser at det muterte viruset er kommet til dem.

Venter på prøvesvar

Frogn kommune opplyste tirsdag kveld at det er påvist et smittetilfelle med mistanke om mutert koronavirus i Frogn kommune. Tilfellet som ble bekreftet positivt kan knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter, og selv om man venter på prøvesvaret fra Folkehelseinstituttet (FHI), så er det grunn til å anta at det dreier seg om et mutert virus.

Også nabokommunen Nesodden har sendt i en prøve som stammer fra en person med tilknytning til Nordre Follo. Ordfører Truls Wikholm sier imidlertid til Akershus Amtstidende at de ikke venter at prøven viser det muterte viruset, men at de har bedt om testing for å være føre var.

I Fredrikstad er det også bekymring for at det muterte viruset kan ha nådd distriktet. Etter synkende smittetall skulle kommunen gå fra rødt til gult nivå på de videregående skole, men nå utelukker ikke kommuneoverlegen at de velger å holde rødt nivå lenger, med tanke på at mange av elevene kommer fra andre kommuner som ligger nærmere de 25 nedstengte kommunene, skriver Fredriksstad Blad.

Mistenker mutantvirus

Ifølge VG har smittesporing i Modum kommune i Buskerud i Viken vist at en koronasmittet innbygger er nærkontakt med en person som har fått påvist den britiske mutanten. Kommunen regner derfor med at vedkommende også er smittet av mutanten.

Det samme gjelder en innbygger i Øvre Eiker kommune, mens i Våler kommune (som er en av de 25 med strenge tiltak) venter man på prøvesvar, men regner det som sannsynlig at smitten er kommet også dit.

I Sigdal kommune har de også mistanke om at den britiske mutasjonen kan ha vært i omløp, men de har ikke fått dette bekreftet av FHI ennå.