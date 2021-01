Ordfører: – Det kommer til å smelle

Hemsedal kommune er forberedt på et stort smitteutbrudd.

Ordføreren i hyttekommunen Hemsedal frykter stort virusutbrudd.

Så mange som 25 kommuner i Oslo-regionen har innført strenge tiltak etter at en britisk coronamutasjon har blitt påvist. Det største utbruddet av viruset er funnet i Nordre Follo.

Tirsdag ettermiddag var det påvist 69 smittetilfeller forårsaket av den britiske virusmutasjonen i kommunen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at spredning av den engelske mutasjonen kan drive fram en tredje virusbølge i Norge.

– Jeg vil minne om at denne varianten av viruset er vesentlig mer smittsomt enn det viruset vi allerede er kjent med. Det har potensial til å kunne drive fram en tredje bølge med voldsom kraft i Norge, sa helsedirektøren på en pressebrifing fredag.

– Kommer til å smelle



Mange dro på hytta før helgen, før det ble anbefalt at personer fra Oslo-regionen skulle unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

I helga var det 10.000 mennesker i hyttekommunen Hemsedal, som til vanlig teller 2500 fastboende.

Ordfører Pål Terje Rørby sier til Børsen at de siden i mars i fjor har simulert større utbrudd. Rørby legger ikke skjul på at kommunen nå frykter et kraftig utbrudd av den britiske mutasjonen i bygda.

– Det er ikke snakk om hvis det smeller, men når. For det kommer til å smelle, og den situasjonen må vi kunne håndtere, sier han.

Skal ikke sjekke bilskiltene



Mange av de som oppholdt seg i hyttene i helga har reist hjem, og Rørby kommer med en klar oppfordring til hyttefolk som vurderer om de skal reise på hytta i tiden fremover.

– Vi skal ikke sjekke bilskiltene, men innbyggere fra de kommunene som er anbefalt å ikke foreta seg fritidsreiser, bør følge det, sier han til Børsen, og viser til at hytteiere må følge de lokale smittevernreglene.

Til tross for en tilsynelatende rask spredning av den britiske varianten, er den fortsatt så begrenset at Folkehelseinstituttet konkluderer med at Norge er i en god situasjon, med nedgang i tallet på coronasmittede.