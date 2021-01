Kommunestyre brøt smittevernreglene – ordfører beklager

NTB

Meråker kommune innrømmer at de brøt smittevernreglene da 32 personer deltok på et kommunestyremøte mandag. Maksantallet er ifølge reglene ti personer.

I alt 32 personer var samlet i Meråker samfunnshus til kommunestyremøte mandag denne uken.

Dermed brøt kommunen de nasjonale smittevernreglene, som setter en maksbegrensning på ti personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.

Det skriver Meråker kommune selv i en pressemelding tirsdag.

«Dette møte var berammet før de siste nasjonale smitteverntiltakene ble iverksatt der begrensningen på 10 personer ved arrangement ble innført fra 21.1.21», står det i pressemeldingen.

Kommunen skriver også at antallet deltakere som skulle delta på kommunestyremøtet, ikke ble fanget opp under et møte i kriseledelsen i kommunen søndag.

Ordfører Kjersti Kjenes (Meråker Tverrpolitisk bygdeliste) beklager regelbruddet på vegne av kommunen.