Baneheia-saken igjen tema for Gjenopptakelseskommisjonen

NTB

Kravet om gjenopptakelse fra Baneheia-dømte Viggo Kristiansen vil på nytt bli tema når Gjenopptakelseskommisjonen samles denne uka.

Kristiansens krav om gjenopptakelse av straffesaken vil nok en gang bli tema når Gjenopptakelseskommisjonen skal avholde et nytt todagers møte onsdag og torsdag denne uka.

Tre og et halvt år etter at Kristiansen leverte inn sin sjette begjæring om å få saken sin gjenopptatt, har kommisjonen fremdeles ikke konkludert i spørsmålet.

Vil få varsel

Kommisjonens leder Siv Hallgren bekrefter overfor NTB at Baneheia-saken står på møteplanen, men at hun heller ikke denne gangen kan si om saken vil bli sluttbehandlet.

– Vi kan ikke si om den blir ferdig behandlet. Partene vil få et par dagers varsel når den blir klar, skriver Hallgren til NTB.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin opplyser til NTB tirsdag at han ikke har hørt noe fra kommisjonen, og at han derfor ikke ser for seg at Kristiansen denne gangen vil få vite om saken tas opp til ny behandling eller ikke.

– Nå har Gjenopptakelseskommisjonen hatt denne saken oppe til behandling i møtene sine mange ganger. Vi venter og håper det beste, sier Sjødin.

Forvaring

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000.

Mens det ble funnet DNA-spor som tilhørte Andersen på åstedet, var det ingen enkelt fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Han soner fortsatt forvaringsdommen på 21 år.

I vår kan Asker og Bærum tingrett ta stilling til om Kristiansen fortsatt skal holdes fengslet på forvaring. Påtalemyndigheten varslet først at den fremdeles mener Kristiansen må holdes fengslet, men opplyste til NRK i januar at den foreløpig ikke har tatt stilling om forvaringsstraffen bør forlenges.

En eventuell forlengelse vil bli vurdert før påske.