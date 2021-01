Havarikommisjonen vil ha systemer som kan oppdage biler låst i jernbaneoverganger

NTB

Etter en dødsulykke i Vikersund i januar i fjor ber Havarikommisjonen Bane Nor om å utvikle systemer som kan varsle lokfører om gjenstander mellom bommene.

Det var 28. januar i fjor at et tog kjørte på en personbil som sto mellom bommene på Vikersund stasjon i Modum. Føreren av bilen omkom mens han forsøkte å få bilen ut av sporet, mens to passasjerer kom seg ut. På innsiden av bommene sto det skiltet: «Ved fare, kjør ned bommen».

Havarikommisjonen viser til at helbomanlegg har en svakhet ved at tog som passerer, får automatisk klarsignal når bommene er nede.

– Tog 64 hadde dermed kjøretillatelse gjennom Vikersund stasjon. Systemet er ikke i stand til å detektere eventuelle hindre som står mellom bommene, slår kommisjonen fast i rapporten etter ulykken.

Det ble også funnet feil ved en bryter for inn- og utkobling av sikkerhetsanlegget på planovergangen. Havarikommisjonen konkluderer ikke om dette har hatt betydning for dødsulykken i Vikersund.